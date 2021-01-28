Баку, , 22:22 — REGNUM В центральном районе города Баку сошел оползень, сообщает 28 января РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По утверждению агентства, сейчас спасатели эвакуируют жителей Сабаильского района, рядом с домами которых сошел оползень.

Уточняется, что оползень сошел «на дороге от «20-го участка» к поселку Бадамдар на Баиловском склоне».

Официальной информации по этому поводу пока нет.

О погибших или пострадавших не сообщалось.

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