Гейнсвилл, США, , 22:02 — REGNUM Шесть человек погибли и ещё несколько получили травмы в результате утечки жидкого азота на предприятии в городе Гейнсвилл (штате Джорджия, США), передаёт 28 января WSBTV.

Уточняется, что утечка случилась на птицефабрике Prime Pak Foods. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Напомним, жидкий азот, используемый для глубокой заморозки, криоконсервации, охлаждения оборудования, хранится в криогенных ёмкостях под давлением. Он не является токсическим веществом.