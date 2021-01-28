Анапа, Краснодарский край, , 21:47 — REGNUM Поминки, проходившие в окрестностях Анапы, обернулись перестрелкой и поножовщиной между представителями местного криминалитета, сообщает 28 января «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Три человека получили огнестрельные и ножевые ранения, еще один погиб в результате выяснения отношений между несколькими участниками поминок.

По информации источника, инцидент произошел на хуторе Заря под Анапой. Отношения выясняли несколько человек с криминальным прошлым. Один из них выхватил пистолет и застрелил оппонента, а затем продолжил стрельбу и ранил еще несколько человек. Потом стрельба переросла в поножовщину.

В местные медучреждения доставлены три человека с ранениями.

Он отметил, что с ранениями с места происшествия госпитализированы три человека.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства.

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