Салехард, , 21:01 — REGNUM На Ямале была спасена семья тундровиков с двумя детьми, чей снегоход сломался на бескрайних просторах тундры в 45-градусный мороз. О мужестве и благородном труде сотрудников «Ямалспаса» сообщил в своём аккаунте в Instagram губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Семью обнаружили в 35 км от Яр-Сале. Дети и их родители сперва были доставлены в медучреждение. По словам главы Ямала, все спасённые здоровы.

«Погода в этом году испытывает на прочность и людей, и технику. В такой мороз счёт идёт на минуты. Важно, чтобы у спасателей было всё необходимое, чтобы оперативно оказать помощь. В прошлом году закупили для «Ямалспаса» двенадцать единиц техники, в том числе машину и прицепы для обогрева автомобилей», — отметил Дмитрий Артюхов.