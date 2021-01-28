Тюмень, , 20:24 — REGNUM В Тюмени компания юношей 28 января 2021 года напала на охранника торгово-развлекательного центра «Малахит». Об этом сообщили «Тюменской области сегодня» в пресс-службе полиции города.

Сообщение о происшествии поступило в 17:07 по местному времени (15:07 мск). Предварительно установлено, что сотрудник охраны ТРЦ сделал замечания молодым людям, которые громко нецензурно выражались. За это они его сбили с ног и стали пинать. В социальных сетях уже опубликовано видео инцидента.

«Для выяснения обстоятельств двух зачинщиков конфликта доставили в третий отдел полиции», — сообщили изданию в УМВД России по Тюмени.

Как отметили в Росгвардии по Тюменской области, чьи сотрудники участвовали в задержании, молодые люди были с явными признаками алкогольного опьянения.