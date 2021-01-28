Воронеж, , 17:58 — REGNUM В Воронеже после сообщений в соцсетях и СМИ организована проверка информации об избиении воспитанника кадетской школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи будут выяснять, совершались ли противоправные действия в отношении воспитанника Воронежской кадетской школы имени А. В. Суворова. Они опросят несовершеннолетних и их законных представителей, сотрудников образовательного учреждения, изучат документацию. Также ведомство оценит, должным ли образом были реализованы меры по организации и созданию безопасных условий обучения и содержания воспитанников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На избиение ребёнка офицером-воспитателем пожаловалась мать одного из кадетов — мальчик пришёл домой с синяками на лице. Она заявила, что от рук этого человека пострадали и другие дети и что администрация школы в курсе, что такие ситуации случались и ранее.