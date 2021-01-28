Иваново, , 17:59 — REGNUM 12-летний мальчик получил повреждения после падения из маршрутки в Иваново. Обстоятельства травмы проверяют в региональном Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе ведомства.

Подросток упал 26 января на улице Кузнецова. Мальчик выходил из маршрутного автобуса №18, а в это время водитель начал движение. У ребёнка диагностирован перелом пальца руки и ушиб ноги.

В региональном СК начата доследственная проверка. Следователи ищут очевидцев инцидента.