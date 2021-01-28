Москва, , 17:13 — REGNUM В Москве на Ленинградском проспекте мужчина устроил стрельбу по посетителям кафе, сообщает 28 января пресс-служба столичного управления МВД.

По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт. На месте происшествия были обнаружены три стреляные гильзы.

«Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью», — указано в сообщении московской полиции.

Стрелявший был задержан на улице Софьи Ковалевский. У 40-летнего приезжего изъяли устройство, сходное с травматическим пистолетом.

Возбуждены уголовные дела по статьям 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый заключен под стражу.

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