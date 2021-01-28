Тюмень, , 17:13 — REGNUM В Тюмени задержаны трое подозреваемых в мошенничестве с дезинфекцией квартир от коронавируса. Жертвами стали пенсионеры, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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Установлено, что шестеро подозреваемых прибыли в Тюмень из Челябинска сразу после новогодних праздников. Они предлагали доверчивым пенсионерам услуги по дезинфекции помещения от коронавируса, а также установлению ловушки для тараканов за суммы от пяти до 50 тыс. рублей — в зависимости от платежеспособности жертв.

В реальности комнаты обрабатывались обычным увлажнителем воздуха. После визита пенсионерам вручались маски-респираторы и поддельные договоры на гарантийное обслуживание.

В январе в один из отделов полиции Тюмени обратилась пожилая женщина с заявлением на мошенников, похитивших у неё таким образом 17 тыс. рублей. Через несколько дней злоумышленники были пойманы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемые по решению суда заключены под стражу.