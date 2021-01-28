Волгодонск, Ростовская область, , 16:39 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области директор коммерческой фирмы скрыла от налоговой 83 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, с февраля по сентябрь 2019 года бизнесвумен, зная о существующей у компании недоимки по налогам, продолжала вести деятельность. Расчёты с партнёрами велись «путём использования стороннего юридического лица и зачётов взаимных требований по взаимоотношениям с ними». Недоимка по налогам на общую сумму более 83 млн рублей была погашена в ходе предварительного расследования.

Материалы уголовного дела в ближайшее время изучит суд.