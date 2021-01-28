Чебоксары, , 16:27 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по факту коммерческого подкупа при строительстве жилого дома по улице Калинина. Перед судом предстал представитель организации, осуществлявший авторский надзор, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

По данным следствия, управляющий организации, осуществляющей авторский надзор за строительством жилого дома по улице Калинина, обнаружил несоответствие ряда работ, выполненных подрядчиком, проектной документации.

«О выявленных недостатках он сообщил представителю подрядчика с требованием организовать работу по устранению нарушений или передать вознаграждение за подготовку документов без их указания», — говорят в надзорном ведомстве.

Правоохранители установили, что в сентябре 2020 года было незаконно передано 80 тыс. рублей, после чего были подписаны соответствующие документы.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Решением суда ему назначено два года лишения свободы условно и 800 тыс. рублей штрафа. Также он на два года лишён права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии юридическое лицо оштрафовано на 500 тыс. рублей за получение незаконного вознаграждения. Общий размер переданных средств оценивается в 304 тыс. рублей. Правоохранители установили, что средства передавались для организации закупок у конкретной организации.

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