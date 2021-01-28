Чебоксары, , 16:05 — REGNUM В Новочебоксарске передано в суд уголовное дело по факту происшествия на химическом предприятии, в результате которого работник получили ожоги глаз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет мастер смены одного из цехов «Химпрома». Следствие полагает, что 8 февраля 2020 года в нарушение правил техники безопасности и охраны труда он допустил к работе сотрудника без противогаза и иных защитных приспособлений.

«В результате разлива кислоты во время ремонта насоса работник получил химический ожог роговицы глаза с последующей утратой зрения», — говорится в сообщении.

В следственном управлении СКР по Чувашии, которое вело предварительное следствие по делу, отмечают, что мужчина получил химической ожог обоих глаз, на одном из которых зрение до настоящего времени не восстановлено. Полученные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Дело направлено в суд.

В надзорном ведомстве также отмечают, что в адрес предприятие внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, начальник цеха привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ («Нарушений требований охраны труда»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чебоксарах вынесен приговор по делу о гибели водителя фуры, который провалился в бомбоубежище при строительстве кадетского корпуса. Фигурантами уголовного дела стали бывший генеральный директор и прораб строительной организации. Им назначено условные сроки.

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