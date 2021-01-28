Звениговский район, Марий Эл, , 15:37 — REGNUM Звениговский районный суд Марий Эл вынес приговор в отношении 40-летнего жителя республики, который обвинялся по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности малолетнего»). Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ИА REGNUM напоминает, в июне 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав управлял трактором «Беларусь МТЗ-80» с 5-тонным прицепом-цистерной. На грунтовой дороге в одной из деревень района он совершил наезд на 8-летнего мальчика, который скончался на месте происшествия в результате полученных травм. Помощь пострадавшему ребёнку водитель не оказал, а с места происшествия скрылся.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом управлять транспортными средства в течение 2 лет и 11 месяцев.