Одесса, Украина, , 15:33 — REGNUM В Одесской области Украины из-за сильного снега легковым автомобилям запретили движение по трассе Киев — Одесса. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе Национальной полиции.

«В связи с сильными осадками, гололёдом и усилением ветра, временно запрещено движение легкового автотранспорта по автодороге М05 Киев — Одесса», — сказано в сообщении.

Кроме того, в районе села Петроверовка Одесской области скопилось около сотни грузовиков. Образовалась пробка длиной примерно 4 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины объявила «красный» уровень опасности в Одесской и Николаевской области в связи со снегопадами.

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