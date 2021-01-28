Новосибирск, , 15:30 — REGNUM В Новосибирске с декабря 2020 года наблюдается рост пожаров. Об этом сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

За 27 дней 2021 года количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года стало больше на 61 случай: в многоквартирных домах — больше на 13 пожаров, в частном секторе — на 21, в садоводческих обществах — на десять, на объектах экономики — на семь, в СТО и гаражных кооперативах — на пять.

При этом в два раза увеличилось число погибших на пожарах: в 2020 году — шесть человек, в 2021 году — 12. Увеличилось количество погибших на объектах нежилого назначения.

Уточняется, что практически все пожары происходят из-за нарушений требований пожарной безопасности.