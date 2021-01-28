Париж, , 15:32 — REGNUM Сотрудница бюро по трудоустройству в городе Валанс на юго-востоке Франции застрелена злоумышленником. Об этом 28 января сообщает телеканал BFM.

Также уточняется, что подозреваемый в данном преступлении уже задержан. При этом указывается, что этот же злоумышленник ранее в тот же день нанес ранения сотруднице муниципального учреждения в соседней коммуне, после чего совершил наезд на патрульную машину полиции и его задержали.

Отмечается, что мотивы 45-летнего подозреваемого на данный момент неизвестны, в полицейском досье отсутствуют сведения на него. Кроме того, в настоящее время идет расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве вынесен приговор 32-летней жительнице села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, которую обвиняли в убийстве знакомой.