Красноярск, , 15:26 — REGNUM По факту инцидента, произошедшего в Красноярском крае с вертолётом Ми-8АМТ, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Авиаинцидент произошёл 28 января. Предварительно установлено, что примерно в 11:00 по местному времени вертолёт, выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка — ПП Богучаны, пытался приземлиться. В процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны воздушное судно задело несущим винтом три здания (два технических здания и административное здание аэропорта). Кроме того, Ми-8 повредил винтовую часть стоящего на площадке другого вертолёта.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 22 вахтовика. Никто не пострадал.

Обстоятельства авиапроисшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально информация о происшествии появилась в красноярских пабликах в соцсетях.

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