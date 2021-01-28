Мадрид, , 15:11 — REGNUM Испанские правоохранители обезвредили группировку, вымогавшую деньги у российских граждан под предлогом возбуждения или закрытия уголовных дел. Задержаны семь подозреваемых, сообщает 28 января Национальная полиция Испании.

В результате спецопераций в Малаге и Мадриде задержаны предполагаемые члены банды — граждане России, Литвы, Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана и Германии. По данным полиции, они внимательно изучали информацию о своих жертвах, их интересовала возможность возбуждения дел против этих людей властями РФ.

Жертвам бандиты заявляли, что могут инициировать против них судебные дела или поспособствовать прекращению расследований. За это у жертв требовали до 500 тыс. евро. Себя члены группировки выдавали за посредников с российскими властями.

В ряде случаев они предъявляли документ, похожий на настоящий полицейский отчет о ведении расследования. За копию отчёта также требовали 500 тыс. евро.

Одного члена банды задержали, когда он получал часть вознаграждения за разрешение в России уголовных проблем одной из жертв. Задержанным инкриминируют вымогательство, отмывание денег и участие в преступной группировке.