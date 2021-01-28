Людиново, Калужская область, , 15:10 — REGNUM В больнице города Людиново от закрытой черепно-мозговой травмы и других опасных для жизни повреждений скончалась ранее избитая 26-летняя местная жительница, сообщили 28 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

На следственном эксперименте Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, в новогодние праздники в одной из квартир дома по улице Гогиберидзе города Людиново находились двое мужчин и две женщины, которые на протяжении праздничных дней употребляли спиртное. 7 января днём между женщинами возник конфликт. Одна оскорбила другую, и скобленная дама избила обидчицу, нанося удары кулаками и коленями. Позднее состояние пострадавшей ухудшилось, и избитая женщина была доставлена в больницу, где скончалась спустя несколько дней.

По подозрению в совершении преступления была задержана 29-летняя местная жительница. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления женщина признала частично. Расследование уголовного дела продолжается.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Новогоднее застолье закончилось двумя убийствами (Калужская область)