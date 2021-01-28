Белгород, 28 января 2021, 15:09 — REGNUM Сильнодействующее вещество обнаружили сотрудники Белгородской таможни в международных почтовых отправлениях. Получатели посылок знали, что лекарство запрещено к пересылке, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе ведомства.
Полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета таможенники выявили в двух посылках из Нидерландов. Экспертиза установила, что изъятое — сильнодействующее вещество «прегабалин» общей массой 25 граммов.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.