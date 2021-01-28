Львов, Украина, , 14:43 — REGNUM Украинские пограничники изъяли рекордную партию антиквариата, которые пытались ввезти в страну из Польши. Об этом сообщила 28 ноября пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

«Сотрудники Галицкой таможни совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обнаружили более 4,5 тыс. раритетов. Купюры, медали, монеты, старинные часы и бижутерию обнаружили при проведении таможенного контроля в пункте пропуска «Краковец — Корчева» (Львовская область)», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, контрабанду нашли в микроавтобусе, которым управлял 36-летний гражданин Украины.

По словам пограничников, «настоящий клад» был спрятан в трёх хозяйственных сумках.

«Более двух тысяч монет разных номиналов и производителей, 140 шт. изделий бижутерии (булавки, браслеты, бусы), старинные наручные и карманные часы, почти 2,5 тыс. банкнот различных стран и номиналов, а также более 200 монет в футлярах. Отдельные вещи датированы XIX-ХХ вв. Есть предметы из драгоценных металлов, о чём свидетельствуют отпечатки пробы», — сказано в сообщении.

Задержанный мужчина рассказал, что ему предложили перевезти антиквариат за вознаграждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Сербии были обнаружены 2113 предметов времён бронзового века и Средневековья, вывезенные с Украины.

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