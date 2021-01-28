Львов, Украина, 28 января 2021, 14:43 — REGNUM Украинские пограничники изъяли рекордную партию антиквариата, которые пытались ввезти в страну из Польши. Об этом сообщила 28 ноября пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Как сообщается, контрабанду нашли в микроавтобусе, которым управлял 36-летний гражданин Украины.
По словам пограничников, «настоящий клад» был спрятан в трёх хозяйственных сумках.
Задержанный мужчина рассказал, что ему предложили перевезти антиквариат за вознаграждение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Сербии были обнаружены 2113 предметов времён бронзового века и Средневековья, вывезенные с Украины.
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