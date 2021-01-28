Горно-Алтайск, , 14:37 — REGNUM В Республике Алтай на 1 января 2021 года выявлен 81 новый случай заражения ВИЧ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за аналогичный период 2019 года было выявлено 114 случаев.

Таким образом, общее число инфицированных ВИЧ в регионе достигло 1158 человек, или 529 случаев на 100 тыс. населения. Это более чем втрое меньше средних показателей по Сибирскому федеральному округу и почти в полтора раза ниже среднероссийских.

«Среди вновь выявленных случаев 63,0% составляют жители сельской местности. По показателю распространенности лидируют Горно-Алтайск, Турочакский, Майминский, Чемальский районы», — отметили в Минздраве.

В исключительном большинстве новых случаев (92,6%) основным фактором заражения стали гетеросексуальные контакты.