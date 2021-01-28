Махачкала, , 14:21 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП, в результате которого погиб водитель. Находясь за рулем автомашины ВАЗ-212 140, он не справился с управлением, и машина сорвалась в овраг, сообщили в управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в Табасаранском районе утром 27 января. На автодороге Хучни — Кюряг 72-летний местный житель допустил опрокидывание внедорожника, после чего машина упала с высоты 25 метров. При падении автомобилю были причинены существенные повреждения. Находившийся в ней мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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