Кызыл, , 14:21 — REGNUM Сотрудники полиции в Туве совместно с пограничниками выявили факт грубого нарушения природоохранного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, на трассе Р-257 инспектор ДПС остановил для проверки автомобиль, направлявшийся в Кызыл.

В багажнике машины были найдены два полимерных мешка с хариусом, занесённого в Красную книгу России. Всего в мешках было 405 хвостов. Согласно постановлению правительства, каждый хвост оценивается в 925 рублей вне зависимости от размера. Таким образом, предварительно ущерб от незаконного вылова превысил 374 тыс. рублей.

Выяснилось, что незаконный груз принадлежит 35-летнему пассажиру, который намеревался продать рыбу в столице региона.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, предварительно в действиях 35-летнего жителя с. Кызыл-Хая усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ», — отметили в ведомстве.