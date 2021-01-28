Варшава, , 14:19 — REGNUM Утром 28 января в польском Гожув-Велькопелье автомобиль «Хонда» во время движения вылетел с Любушского моста и упал в реку Варта. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело водителя — его спасти не удалось. Пассажиров в автомобиле не было. Об этом передает Polsat News.

Гжегож Ярошевич из городского управления полиции в Гожув-Велькопелье сообщил, что в настоящее время на месте происшествия работают полицейские, проводятся проверки и устанавливается личность мужчины.

«Обстоятельства трагедии будут расследованы под надзором прокурора. Точно неизвестно, что стало причиной падения — водитель не справился с управлением или какие-то другие причины», — отметил Ярошевич.

Также стало известно, что у затонувшего автомобиля спереди и сзади были разные регистрационные номера. Кроме того, погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности.