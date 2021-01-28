Ульяновск, 28 января 2021, 14:16 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек. Причиной гибели могло стать отравление угарным газом. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
В ведомстве отмечают, что тела 23-летнего парня и 20-летней девушки были обнаружены ночью 27 января 2021 года в одной из квартир в рабочем посёлке Кузоватово. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Шестой кассационный суд отменил оправдательный приговор 20-летней жительнице Ульяновской области, двое малолетних детей которых погибли при пожаре в посёлке Карсун. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
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