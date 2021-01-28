Красноярск, , 14:00 — REGNUM Конфликт между девушкой-кондуктором маршрутки и пожилой пассажиркой произошёл в Красноярске.

Пенсионерка зашла в маршрутку без защитной маски. Кондуктор попросила её надеть маску, но пассажирка отказалась. Возник конфликт.

«Обе стороны конфликта вели себя агрессивно, но особенно впечатлило всех поведение девушки, буквально выпинывающей пассажирку», — передаёт портал Dela.ru.

Снятое одним из пассажиров видео попало в интернет. В комментариях пользователи отметили, что на кондукторе тоже нет маски.

Между тем, как подчеркнули в городском департаменте транспорта, конфликт в маршрутке №88 начался с провокации пассажирки, отказавшейся надеть маску. Судя по обнародованной департаментом видеозаписи начала конфликта, на кондукторе маска всё-таки была. Она могла сползти с лица во время активных действий.

«К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу. За это она, конечно, будет привлечена к ответственности», — прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время кондуктор отстранена от работы.

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