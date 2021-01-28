Джакарта, , 13:51 — REGNUM Спасатели в Индонезии нашли тела восьми горняков в провинции Южный Калимантан, погибших в результате оползня, сообщает CNN Indonesia.

По данным поисково-спасательного агентства Индонезии, из-за схода оползня 24 января 2021 года в Индонезии пострадали 17 горняков, 10 из них оказались в обрушенной шахте.

Спасатели также смогли установить личности восьми погибших.

Поиски оставшихся двух человек продолжаются. Спасатели исследуют шахту.

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