Монгун-Тайгинский район, Тува, , 13:40 — REGNUM В Монгун-Тайгинском районе Тувы наледевыми водами затоплено около десяти участков автомобильной дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики по итогам выезда в село Кызыл-Хая.

Специалисты вместе с сотрудниками районной администрации обследовали территории, подверженные затоплению. Как отмечается, в настоящее время вышедшая наледь замерзла, благодаря чему проезд автомашин снова стал возможен. Дорогой в зимнее время чаще пользуются чабаны.

Между тем, в компании «Дорожник» заявили о невозможности отвода наледевых воды при необходимости, поскольку дорожное полотно слишком узкое для проезда спецтехники.

«На 28 января 2021 года совместно с администрацией Монгун-тайгинского кожууна запланировано проведение обследования территорий подверженных негативному воздействию вод с. Мугур-Аксы», — отметили в Минприроды.