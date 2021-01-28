Чебоксары, , 13:05 — REGNUM В Чувашии в результате возгорания одежды погибла пожилая женщина, которая готовила пищу. Об этом сообщает ГУ МЧС по Чувашской Республике.

По данным управления, трагедия произошла 27 января в Канаше около 22:00, в результате скончалась 81-летняя жительница города.

«По предварительной версии, хозяйка получила тяжёлые ожоги из-за неосторожности при приготовлении пищи: на женщине загорелась одежда», — говорится в сообщении ведомства.

В ГКЧС Чувашии уточняют, что огнём повреждена внутренняя отделка двух квартир.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 82 пожара, жертвами стали 17 человек, ещё двое ранены. Удалось спасти шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии обеспокоены случаями отравления угарным газом, в связи с чем предлагается установить пожарные извещатели в домах, где проживают многодетные и неблагополучные семьи, а также одиноко проживающие престарелые и инвалиды.

Подробнее: В Чувашии хотят установить пожарные извещатели в домах многодетных семей