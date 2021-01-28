Париж, , 13:03 — REGNUM Во Франции арестовали владельца ресторана Le Poppies в центре города Ницца Кристофа Уильсона, открывшего заведение 27 января, несмотря на все антикоронавирусные ограничения. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Le Figaro.

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Как уточняют журналисты, 50-летний ресторатор решил «воспользоваться солнечным днем» в Ницце и открыл свое заведение в обеденное время вопреки запрету работать в условиях пандемии. Ресторан сразу же посетили около сотни человек.

«Я надеюсь, что все поддержат это движение и что население нашей страны вскоре вернется к нормальной жизни», — пояснил Уильсон в разговоре с журналистами до того, как его арестовала полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 января Ассоциация «Города Франции», которая включает в себя представителей крупных городов и агломераций Франции, написала письмо премьер-министру страны Жану Кастексу, в котором призвала его обеспечить «полную прозрачность» при проведении вакцинации от COVID-19.

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