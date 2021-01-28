Онгудайский район, Алтай, , 12:40 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора выявили в ходе проверок массовые нарушения организации питания школьников в Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления.

Большинство из них, как отмечается, происходит из-за недобросовестного отношения персонала к выполнению своих обязанностей. При этом отсутствует контроль со стороны руководителей. Так, трёх сельских школах учащиеся две недели не получали полный набор продуктов питания, прописанных в меню.

«Фактический рацион питания не соответствует утвержденному и согласованному меню как по дням меню, так и по набору блюд», — отметили в управлении.

Кроме того, в школьных столовых нарушаются правила использования пищевых продуктов, допускаются к работе люди, не прошедшие медосмотр, не проводится оценка качества готовых блюд.

По всем фактам нарушений были приняты административные меры. Однако, по словам главного санитарного врача района, наложенные штрафы не улучшают питания школьников.