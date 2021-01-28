Булонь-сюр-Мер, , 12:46 — REGNUM Во французском городе Булонь-сюр-Мер нашли тело 18-летнего ученика лицея имени Эдуарда Бранли. В прокуратуре города предполагают, что молодой человек совершил самоубийство. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Le Figaro.

«Молодой человек скончался в машине скорой помощи», — уточнили спасатели в беседе с журналистами.

«Мы уже начали расследование причин гибели молодого человека. Наиболее вероятной версией на данный момент является самоубийство. Нет никаких признаков вмешательства третьей стороны», — добавил глава прокуратуры Булонь-сюр-Мер Паскаль Марконвиль.

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