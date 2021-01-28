Джакарта, , 12:24 — REGNUM В министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии отметили, что вулкан Мерапи извергал горячие облака 95 раз в период с 7 по 28 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Дальность скольжения горячих облаков в этот период была зафиксирована на уровне от 500 м до 3 км.

В министерстве отметили высокую вулканическую активность Мерапи и призвали жителей следить за поступающей от властей и служб информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни жителей Индонезии эвакуируют после извержения вулкана Мерапи.

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