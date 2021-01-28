Нарьян-Мар, , 12:18 — REGNUM В Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело после гибели человека на нефтяном месторождении. Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, ЧП произошло накануне, 27 января, Пашшорском месторождении.

«При проведении работ по нарезке нефтепроводной трубы произшло ее повреждение. В результате происшествия погиб 34-летний работник — уроженец республики Коми, второй пострадавший — его 41-летний земляк доставлен санавиацией в больницу», — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно — медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в НАО в декабре 2020 года — на месторождении имени Требса при проведении ремонтных работ погиб человек, трое пострадали.