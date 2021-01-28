Архангельск, , 12:04 — REGNUM В Архангельске на газозаправочной станции произошел пожар, сильные ожоги получила администратор заведения. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

На место происшествия выехали следователи и следователи — криминалисты Следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Пострадавшая находится в больнице.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).