Иркутск, , 11:59 — REGNUM Бывшей главе минздрава Иркутской области Наталии Ледяевой заменили заключение под стражу на домашний арест. Об этом со ссылкой на решение Кировского районного суда сообщает ИА «ИрСити».

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана в конце ноября 2020 года. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в разгар эпидемии коронавируса.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года Наталия Ледяева и её сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

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