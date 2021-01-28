Москва, , 11:57 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело против соратника блогера Алексея Навального против Леонида Волкова, который призывал подростков участвовать в незаконных акциях 23 января. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

В связи с этим против Волкова возбуждено уголовное дело по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В настоящее время следователи устанавливают иных лиц, публиковавшие призывы к подросткам принять участие в несогласованной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

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