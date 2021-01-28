Кызылский район, Тува, , 11:54 — REGNUM В столице Тувы Кызыле госпитализированы пять человек, в том числе трое малолетних детей с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 27 января. На место выехали представители ведомства, а также сотрудники полиции. Установлено, что в доме возгорания не было.

«Предварительная причина — несвоевременная очистка дымохода печи от сажи привело к тому, что при растопке угарный газ стал поступать внутрь дома», — отметили в управлении.

В связи с этим спасатели напомнили жителям о необходимости соблюдения правил эксплуатации печей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при подобных обстоятельствах погибла 16-летняя девочка. Её мать с бабушкой находятся в коме. 21 января обеспокоенные родственники нашли всех троих в доме без сознания.

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