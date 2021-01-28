Иркутск, , 11:49 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 января днем в Тайшетском районе и в горах Нижнеудинского района ожидается сильный снег.

«Во избежание происшествий проявляйте осторожность, воздержитесь от поездок на дальние расстояния, выходов на туристские маршруты», — предупредили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, при этом будет довольно холодно, температура воздуха в Верхнеленских, Киренском, Усть-Кутском районах достигнет — 37… — 42 °C, при прояснении до — 48 °C.

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