Челябинск, , 11:42 — REGNUM В Советском районе Челябинска началась проверка по факту взрыва и возгорания в подземном переходе на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На место ЧП прибыли прокурор Челябинска Роман Самойлов и районный прокурор Евгений Тараненко. Согласно предварительным данным, в переходе возникла утечка газа. И при включении света произошёл хлопок в подсобном помещении. Пострадал рабочий.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл днём 28 января. После взрыва возникли пожар и задымление.

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