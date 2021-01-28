Чита, , 11:41 — REGNUM Адвокат Равиль Тугушев, который выступил защитником солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, в октябре 2019 года расстрелявшего сослуживцев, назвал несправедливым приговор, вынесенный его подзащитному. Об этом он высказался на своей странице Facebook, заявив о подаче апелляционной жалобы.

«Мы считаем приговор очень суровым», — заявил адвокат.

Ранее адвокаты пострадавших тоже заявили, что считают приговор слишком мягким.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 января была поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню во время сдачи караула в ЗАТО «Горный». Суд назначил ему 24 года и 6 месяцев колонии строгого режима.

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Шамсутдинов хладнокровно добивал некоторых раненых, а на допросе он вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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