Киев, , 11:18 — REGNUM На Украине из-за непогоды 143 населённых пункта остаются без электричества. Об этом сообщила 28 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Без электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обесточены 143 населённых пункта в четырёх областях, а именно: в Одесской — 113, Кировоградской — 19, Черкасской — 10 и Запорожской — 1», — сказано в сообщении.

Кроме того, из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской области ГСЧС объявила «красный» уровень опасности. В регионе прогнозируют выпадение 40 см снега, а также порывы ветра 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине оставались обесточенными 117 населённых пунктов в пяти областях страны.

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