Киев, 28 января 2021, 11:18 — REGNUM На Украине из-за непогоды 143 населённых пункта остаются без электричества. Об этом сообщила 28 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Кроме того, из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской области ГСЧС объявила «красный» уровень опасности. В регионе прогнозируют выпадение 40 см снега, а также порывы ветра 15−20 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине оставались обесточенными 117 населённых пунктов в пяти областях страны.
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