Ростов-на-Дону, 28 января 2021, 11:27 — REGNUM В Ростовской области ликвидировали ещё два очага птичьего гриппа — в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии 28 января.
Документ об отмене карантина, действовавшего с октября 2020 года на территории ИП Величко в посёлке Новоприморском и в селе Ряженом, подписал глава региона Василий Голубев.
Птицеводов ветеринары призывают к ответственности в целях сохранения благополучия по опасному заболеванию. В частности, необходимо незамедлительно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа или заболевания птицы.
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