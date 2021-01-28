Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростовской области ликвидировали ещё два очага птичьего гриппа — в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии 28 января.

Документ об отмене карантина, действовавшего с октября 2020 года на территории ИП Величко в посёлке Новоприморском и в селе Ряженом, подписал глава региона Василий Голубев.

Птицеводов ветеринары призывают к ответственности в целях сохранения благополучия по опасному заболеванию. В частности, необходимо незамедлительно извещать ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа или заболевания птицы.

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