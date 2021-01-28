Челябинск, , 11:11 — REGNUM В Челябинске произошёл взрыв внутри одного из подземных переходов на территории центра города. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

В администрации города подтверждают эти сведения. По словам чиновников, 28 января в бытовом отсеке произошёл хлопок газового баллона, а затем возник пожар, повлекший сильное задымление. По предварительным данным, из-за этого ЧП пострадал один человек.

На месте работают МЧС и полиция. Выясняются обстоятельства произошедшего.