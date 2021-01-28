Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Тюменской области на жителя деревни Жидоусово Сорокинского района напал бешеный волк. Селянина от смертельного заболевания спасла антирабическая вакцина, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Инцидент произошёл в конце декабря 2020 года. Волк забрёл на личное подворье селянина и подрал овец. Мужчина расправился с диким зверем, но получил от бешеного животного ссадину.

Селянин сразу же обратился в сорокинскую больницу, где ему обработали рану и поставили спасительную антирабическую вакцину. Прививки поставили и двум его помощникам, которые спасали овец.

«За мою медицинскую практику, а в медицине я 36 лет, такое — чтобы дикий зверь укусил человека — на нашей территории произошло впервые», — отметила главная медицинская сестра Сорокинской районной больницы Елена Рябошапко.