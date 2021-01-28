Барнаул, , 11:07 — REGNUM Алтайские спасатели обеспокоены заметным ухудшением пожароопасной обстановки в крае. Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (по государственной противопожарной службе) Николай Шнайдер, с начала 2021 года количество пожаров на территории всего региона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 36%, количество погибших на них людей — на 45%. Его слова цитирует сегодня, 28 января, ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, жертвами огня, как правило, становятся граждане из «группы риска»: социально неблагополучные, пожилые и одинокие, допускающие злоупотребление алкоголем. В крае уже активизировали профилактическую работу с населением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за четыре дня 2021 года в Алтайском крае случилось около 80 пожаров, на которых погибли девять человек, двое получили травмы.

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