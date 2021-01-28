Чебоксары, 28 января 2021, 11:02 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Красноармейского района, который жестоко обращался со своей дочерью. В Канашском районе передано в суд дело об истязании отцом сына-подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Приговором мирового судьи осужден житель одного из сёл Красночетайского района. Правоохранители установили, что мужчина не исполнял обязанности по воспитанию и содержанию дочери 2009 года рождения.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если оно соединено с жестоким обращением»). Ему назначено 280 часов обязательных работ.
В надзорном ведомстве отмечают, что в августе 2020 года сельчанин был лишен родительских прав в отношении своей дочери, которая сейчас проживает у опекуна.
Ещё одно дело о жестоком обращении с ребёнком передано в суд в Канашском районе. Органом предварительного расследования установлено, что местный житель с 31 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, наносил побои своему сыну 2006 года рождения — правоохранители установили шесть таких фактов.
Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). В прокуратуре отмечают, что мужчина свою вину не признал.