Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Красноармейского района, который жестоко обращался со своей дочерью. В Канашском районе передано в суд дело об истязании отцом сына-подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Приговором мирового судьи осужден житель одного из сёл Красночетайского района. Правоохранители установили, что мужчина не исполнял обязанности по воспитанию и содержанию дочери 2009 года рождения.

«Ребёнок проживал в доме в антисанитарной обстановке, без надлежащих условий для получения образования, полноценного отдыха и сна. Дочь была лишена регулярного полноценного питания и иных средств к существованию», — говорят в прокуратуре, отметив, что фигурант уголовного дела «неоднократно устраивал скандалы со своей дочерью, жестоко с ней обращался».

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если оно соединено с жестоким обращением»). Ему назначено 280 часов обязательных работ.

В надзорном ведомстве отмечают, что в августе 2020 года сельчанин был лишен родительских прав в отношении своей дочери, которая сейчас проживает у опекуна.

Ещё одно дело о жестоком обращении с ребёнком передано в суд в Канашском районе. Органом предварительного расследования установлено, что местный житель с 31 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, наносил побои своему сыну 2006 года рождения — правоохранители установили шесть таких фактов.

«Он избивал ребёнка руками и ногами, а также совершал удушающие действия», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). В прокуратуре отмечают, что мужчина свою вину не признал.