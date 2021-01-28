Горно-Алтайск, , 10:58 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай выявила многочисленные случаи фальсификации результатов вступительных экзаменов в Горно-Алтайском государственном университете. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе проверки.

Так, в ходе приёмной кампании 2020−21 учебного года сотрудники комиссии ГАГУ внесли изменения в экзаменационные бланки абитуриентов, не набравших минимальные баллы для поступления в вуз. Баллы были утверждены приказом ректора учебного заведения.

«Материалы проверки прокуратурой республики… направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Алтай для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц университета», — отметили в прокуратуре.