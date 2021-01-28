Благовещенск, , 10:51 — REGNUM В Белогорске Амурской области на рабочего упала стрела крана. 46-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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ЧП произошло на базе по приёму и переработке металла. При погрузке и выгрузке лома на кране оборвался трос. Упавшая стрела убила рабочего.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области передаётся в суд дело о гибели рабочего на стройке летом 2020 года.